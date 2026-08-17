Manolo Jiménez solicita apoyo federal para AHMSA

La solución de Altos Hornos de México no puede depender únicamente del proceso judicial y la subasta, indicó el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien pidió al gobierno federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir con recursos extraordinarios para reactivar la empresa.

El mandatario estatal señaló que, aunque corresponde al Poder Judicial definir el proceso mediante la subasta, la magnitud de la crisis que enfrenta requiere de una intervención adicional de la Federación, que tiene alcances, presupuesto y herramientas para impulsar una solución de fondo. "Yo pienso que esto, además del juicio, tiene que traer un nivel de apoyo mayor".

Mencionó que recientemente planteó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, que AHMSA es la prioridad número uno para Coahuila y pidió que se defina una solución, al señalar que no se puede estar a la expectativa de lo que se decida en un juicio. Consideró que la Federación debe contemplar recursos extraordinarios para el rescate de la acerera, al recordar que se han destinado inversiones millonarias a otros proyectos a nivel nacional.

"Si hay inversiones para una refinería, si hay inversiones para un tren (...) o si hubo recurso para la cancelación de un aeropuerto hace algunos años que costó miles y miles de millones de pesos, pues yo pienso que debe de haber apoyo y recursos extraordinarios para un rescate de AHMSA", expuso.

El gobernador estimó que la recuperación de la empresa requeriría recursos por cientos de millones de dólares y planteó incluso una participación del gobierno federal junto con un inversionista privado.

Sobre la advertencia de trabajadores de AHMSA de bloquear el Puente Internacional si no se concreta la venta de la empresa en la segunda subasta, el gobernador insistió en que la Federación debe resolver la situación a la brevedad. Agregó que, además de reactivar AHMSA, se debe avanzar en la diversificación económica de las regiones Centro, Carbonífera y Norte de Coahuila.

En ese sentido, señaló que el proyecto de gas en Coahuila podría contribuir al desarrollo económico de estas regiones, pero reiteró que la prioridad es que el gobierno federal participe en la solución de la crisis de la acerera.