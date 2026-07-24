Crisis en Monclova: extrabajadores de AHMSA buscan liquidación justa

Los extrabajadores de Altos Hornos de México merecen recibir una liquidación justa por los años que dedicaron a la empresa, afirmó el párroco José Sandoval, quien consideró que la publicación del listado representa un avance que devuelve esperanza a miles de familias de la región Centro.

Señaló que, tras años de incertidumbre, la definición de los trabajadores reconocidos dentro del proceso de quiebra abre la posibilidad de que finalmente se respeten sus derechos laborales. "Ellos tienen la esperanza de que por lo menos se les liquide lo justo, que es lo que les corresponde como trabajadores de acuerdo con la ley laboral".

Recordó que el cierre de AHMSA dejó una profunda crisis económica y social en la región, afectando a miles de familias que durante décadas dependieron de la siderúrgica. Durante este tiempo la Iglesia ha acompañado de cerca a trabajadores que enfrentan deudas, problemas de salud y dificultades para sostener a sus hogares.

"Vale la pena que se tome en cuenta el corazón y se escuche a la gente que dejaron su vida en esa empresa, muchos entregaron más de 40 años de trabajo y merecen una terminación justa". Añadió que, aunque existen distintas versiones sobre el porcentaje que podrían recibir los acreedores laborales, lo verdaderamente importante es que el proceso concluya conforme a derecho. "No sé cuánto sea el porcentaje, pero ellos merecen todo su trabajo y una liquidación justa".

El párroco también señaló que la incertidumbre prolongada ha provocado enfermedades, problemas familiares y desesperanza entre los extrabajadores, sin embargo, consideró que la publicación del listado representa "una luz en medio de toda esta situación" y fortalece la confianza de quienes esperan una resolución.

Finalmente, expresó su deseo de que el proceso de quiebra concluya con justicia para los trabajadores y que, si la empresa vuelve a operar bajo nuevos propietarios, se privilegie la contratación de mano de obra de la región Centro.