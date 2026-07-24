AHMSA Monclova: Trabajadores pueden inconformarse por finiquitos

Los trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) tienen derecho a inconformarse por la vía legal si consideran que el monto establecido en sus finiquitos no corresponde a lo que les corresponde, afirmó Mario Coria Rohell, presidente de Coparmex Monclova.

El representante empresarial señaló que, aunque existe inconformidad entre algunos trabajadores por las cantidades determinadas dentro del proceso concursal, la recomendación es atender la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y, en caso de desacuerdo, utilizar los recursos jurídicos disponibles.

"Si es menos la cantidad que lo que marca el juzgado, pues ellos están en todo su derecho de inconformarse y de presentar los recursos jurídicos que sean necesarios", expresó.

Coria Rohell consideró positivo que el procedimiento avance con la publicación de las listas de créditos laborales, al señalar que permitirá a los trabajadores conocer qué cantidad fue reconocida y dar seguimiento al proceso para determinar cuándo podrían recibir el recurso.

"Lo más importante es que la gente sepa cuánto es lo que va a llegar y, ojalá, se pueda definir en las próximas semanas o meses cuándo les podría llegar", comentó.

El presidente de Coparmex Monclova recordó que el pago a los trabajadores dependerá de que concluya el proceso correspondiente y existan recursos disponibles, por lo que pidió evitar expectativas generadas por información no oficial.

"Si yo fuera trabajador o extrabajador, mi recomendación siempre es: vete con lo que marca el juzgado, porque lo que marca el juzgado es lo que está realmente autorizado y es lo que va a pasar", señaló.

Respecto a las comparaciones entre los montos que recibirán algunos trabajadores sindicalizados y las cantidades asignadas a exdirectivos de la empresa, Coria Rohell dijo comprender la inconformidad, pero insistió en que el procedimiento debe sujetarse a lo establecido por la legislación aplicable.

Indicó que el concurso mercantil representa un impacto para toda la región, incluyendo trabajadores, empresarios, proveedores y familias, por lo que consideró necesario que el proceso avance conforme a la ley.

El dirigente empresarial también advirtió que el paso del tiempo puede afectar el valor real del recurso reconocido debido a factores como la inflación.

"El dinero se devalúa y no es lo mismo una cantidad de hace dos o tres años que la misma cantidad actualmente; si esto se resuelve en cuatro, cinco o diez años, será una realidad totalmente distinta", explicó.

Sobre el orden de pagos dentro del concurso mercantil, Coria Rohell señaló que primero se encuentran los trabajadores, posteriormente los acreedores garantizados, los impuestos y finalmente los proveedores, aunque consideró necesario buscar alternativas legales para que la iniciativa privada pueda recuperar parte de los recursos que mantiene pendientes dentro del proceso.