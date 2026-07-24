Ervey Valenzuela exhorta a trabajadores de AHMSA a revisar créditos laborales

Ervey Valenzuela de la Torre exhortó a los trabajadores y extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) a revisar los listados de créditos laborales publicados dentro del proceso concursal, con el objetivo de confirmar que aparecen registrados como acreedores laborales preferentes.

Valenzuela de la Torre señaló que, en esta etapa, lo más importante para los trabajadores es verificar que sus nombres se encuentren incluidos en las listas, antes de revisar los montos reconocidos. "En realidad esas listas no ahorita no nos debemos de preocupar tanto por el monto, debemos preocuparnos de que si realmente venimos como acreedores privilegiados, como trabajadores; para eso son esas listas", expresó.

El entrevistado indicó que durante la semana pasada algunos trabajadores acudieron a solicitar apoyo debido a que no aparecían en los primeros listados presentados por la sindicatura. "En un día vinieron alrededor de cinco personas aquí con nosotros que no aparecían dentro de las listas. No sé si fueron a otras instancias con quienes representan a la base trabajadora, pero aquí fueron cinco personas", explicó.

Ante la publicación de los nuevos listados, consideró que existe la posibilidad de que esos casos hayan sido integrados; sin embargo, recomendó a los trabajadores revisar directamente la información y, en caso de detectar alguna irregularidad, solicitar orientación. "Que chequen la página o, si tienen alguna duda, estamos aquí en Puerto 3, los que tenemos esas listas, para poder verificarlas", señaló.

Valenzuela de la Torre recordó que los trabajadores que no encuentren su registro pueden comunicarse a los números telefónicos habilitados o acudir directamente a las oficinas de atención ubicadas a un costado de Banco Afirme, en Monclova.

El llamado forma parte del proceso de consulta de los listados de créditos laborales correspondientes a AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), luego de la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.