AHMSA provoca crisis hotelera en Monclova: caída del 70% en ocupación

La parálisis operativa de Altos Hornos de México (AHMSA) ha sumergido a la hotelería de Monclova en una crisis profunda, marcada por una estrepitosa caída del 70 % en su ocupación. Según Raúl Flores Villarreal, gerente hotelero local, la ausencia de trabajadores especializados y proveedores foráneos —quienes históricamente sostenían la demanda de alojamiento— ha dejado vacías las habitaciones que antes dependían del dinamismo de la acerera y sus empresas satélites.

Este declive no es un fenómeno aislado, sino una herida que se agravó tras la pandemia de 2020 y que terminó por colapsar con el freno técnico de la planta. El impacto ha generado un efecto dominó en el turismo industrial de la región, afectando no solo al hospedaje, sino también a la cadena de valor que incluye a restaurantes y servicios de transporte, sectores que hoy luchan por sobrevivir ante el estancamiento del flujo económico local.

Para resistir este escenario adverso, los empresarios del ramo han implementado estrategias de supervivencia que incluyen la reducción drástica de costos operativos y la diversificación de su oferta. La transición hacia modelos de renta tipo Airbnb y la conversión de habitaciones en departamentos son algunas de las medidas de "reinvención" que han adoptado para mantener sus puertas abiertas mientras la industria tradicional se recupera.

La esperanza del gremio está puesta ahora en la próxima subasta de AHMSA, vista como el único motor capaz de reactivar la llegada de compañías proveedoras y detonar una nueva derrama económica. Con la mirada fija en este proceso, el sector confía en que el 2026 sea finalmente el año del repunte, devolviendo a Monclova su posición como un pilar del turismo de negocios en el estado.