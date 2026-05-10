Fortalecerá Cristy a todas las Mujeres

Monclova, Coah.- Al continuar con sus recorridos por los distintos municipios del distrito, la candidata a diputada local por el Distrito 04 de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Cristy Amezcua González, refrendó su compromiso de impulsar desde el Congreso del Estado iniciativas, gestiones y programas enfocados en la protección y el desarrollo de las mujeres, el fortalecimiento de las familias y la generación de más oportunidades para todos.

Acciones de la candidata en Monclova

Durante un recorrido por la colonia Obrera Sur, en Monclova, la candidata de la alianza PRI-UDC llevó sus propuestas hasta los hogares de las familias, escuchando sus necesidades e inquietudes, las cuales serán incluidas en su agenda legislativa.

Para las mujeres, Cristy Amezcua destacó que desde el Congreso del Estado se impulsarán acciones para que puedan acceder a mayores oportunidades de estudio, capacitación, empleo y emprendimiento, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

"La fuerza de nuestras familias está en las mujeres, en las madres trabajadoras, en las jóvenes que quieren salir adelante y en todas aquellas personas que diariamente luchan por construir un mejor futuro para sus hijos. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que tengan más herramientas y oportunidades", expresó la candidata.

Propuestas para el desarrollo de mujeres y familias

Entre las principales propuestas destacan el fortalecimiento de programas de becas educativas para que las mujeres puedan continuar con sus estudios de preparatoria y universidad, además de la creación y gestión de esquemas de créditos y apoyos para emprendedores, especialmente para quienes desean iniciar o fortalecer sus negocios, permitiéndoles generar ingresos y estabilidad económica para sus hogares.

Uno de los principales objetivos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad es trabajar en equipo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para seguir llevando a Coahuila por el rumbo del desarrollo, la seguridad y mejores condiciones para todos.

"A diferencia de otros estados del país, las familias coahuilenses viven tranquilas. Queremos seguir trabajando para que tengan más y mejores oportunidades y la seguridad de que sus hijos podrán...