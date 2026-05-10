Annabelle Castillo recuerda a su madre en el Panteón Guadalupe de Monclova

Monclova, Coah.– Entre arreglos florales de colores, veladoras encendidas y familias caminando entre los pasillos del camposanto, el Panteón Guadalupe lució lleno de vida y nostalgia durante la mañana de este 10 de mayo, fecha en la que decenas de personas acudieron a visitar las tumbas de sus madres para recordarlas en el Día de las Madres.

Las lápidas fueron adornadas con rosas, girasoles y ramos multicolores que contrastaban con el silencio del lugar, mientras hijos, nietos y esposos permanecían algunos minutos junto a las tumbas, limpiándolas, rezando o simplemente conversando con quienes ya no están físicamente.

¿Qué recordaron las familias en el Panteón Guadalupe?

Entre las visitantes se encontraba Annabelle Castillo, una joven madre que acudió al cementerio para pasar un momento junto a la tumba de su mamá, Silvia Guerra, quien falleció a los 59 años víctima de cáncer. Conmovida, recordó que la enfermedad apareció de manera repentina.

"Fue muy rápido. Le dio una embolia y cuando la llevamos al hospital ya no pudieron hacer nada. Después supimos que tenía un tumor en el cerebro", relató.

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Annabelle explicó que su madre era una mujer alegre, activa y muy trabajadora. Aunque también era ama de casa, se dedicaba al comercio para sacar adelante a su familia. "Era muy alegre, muy activa, muy trabajadora", expresó mientras observaba las flores colocadas sobre la tumba.

Silvia Guerra dejó tres hijos: Annabelle, la mayor, y dos hombres. Ahora, años después de su partida, su ausencia sigue pesando profundamente en la familia.

¿Cómo se vivió el Día de las Madres en el Panteón?

Al preguntarle qué le diría a su madre si pudiera tenerla nuevamente frente a ella, la joven no ocultó el dolor que todavía lleva consigo. "Que me ha hecho mucha falta", respondió con la voz quebrada.

Annabelle, quien ahora también es madre de tres hijos, aseguró que el paso del tiempo no borra el vacío que deja perder a una mamá, aunque reconoció que ha encontrado fuerzas para seguir adelante por su familia. "Es muy difícil todos estos años sin ella... pero uno tiene que seguir adelante por los hijos", comentó.

Durante este Día de las Madres, el Panteón Guadalupe se convirtió en un espacio de memoria, donde las flores no solo adornaron las tumbas, sino también simbolizaron el amor que permanece intacto aun después de la muerte.