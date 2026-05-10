Abarrotan comercios para celebrar a mamá

La celebración del Día de las Madres provocó un importante movimiento comercial y familiar en Monclova, donde desde temprana hora cientos de personas salieron a realizar compras, acudir a restaurantes y buscar el regalo perfecto para consentir a mamá.

Durante un recorrido por distintos sectores de la ciudad fue posible observar centros comerciales llenos, florerías con largas filas y negocios de regalos completamente abarrotados, mientras familias cargaban arreglos florales, globos, peluches y detalles especiales para festejar esta fecha tan significativa.

Las florerías en Monclova reportaron largas filas por la venta de flores y arreglos.

El ambiente fue especialmente notorio en restaurantes y cafeterías, donde muchas familias aprovecharon para reunirse y celebrar con desayunos, comidas y cenas. Algunos establecimientos registraron alta afluencia desde la mañana, mientras trabajadores se mantenían atendiendo constantemente ante la gran cantidad de clientes.

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Las florerías también registraron intensa actividad con la venta de rosas, girasoles y arreglos naturales, considerados entre los obsequios más tradicionales del 10 de mayo. En diferentes cruceros y avenidas principales también pudieron verse vendedores ofreciendo flores y globos alusivos al Día de las Madres.

Los restaurantes de Monclova tuvieron alta afluencia durante las celebraciones del Día de las Madres.

En plazas comerciales y tiendas departamentales el movimiento se mantuvo durante gran parte del día, principalmente en áreas de perfumes, ropa, accesorios y tecnología, donde hijos y esposos buscaban sorprender a las madres de familia.

Comerciantes locales señalaron que esta fecha representa una de las temporadas más importantes del año para las ventas, ya que muchas familias destinan parte de sus ingresos para celebrar a mamá con regalos, reuniones y detalles especiales.

Los comerciantes locales consideran el Día de las Madres como una de las temporadas más importantes para las ventas.

El festejo del Día de las Madres volvió a llenar de color, flores y ambiente familiar las calles de Monclova, reflejando el cariño y reconocimiento hacia las madres en una de las celebraciones más significativas para las familias mexicanas.