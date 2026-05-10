Repunta venta de flores en Coahuila por Día de las Madres

La venta de flores comenzó a repuntar previo al Día de las Madres, una de las fechas más importantes para los comerciantes del ramo, quienes ya preparan arreglos, ramos y pedidos especiales ante el incremento en la demanda que se registra cada 10 de mayo.

Desde temprana hora, trabajadores de florerías locales alistan docenas de rosas, arreglos y pedidos para entrega a domicilio, mientras esperan una intensa jornada de ventas durante este fin de semana.

¿Qué declaró Luis Juárez sobre la venta de flores?

Luis Juárez, trabajador de una florería, mencionó que esta celebración representa una de las temporadas más fuertes del año para el sector, debido a que las familias acostumbran regalar flores tanto a las madres como a abuelas, suegras e incluso llevar los arreglos a los panteones.

La rosa continúa siendo la flor más solicitada, tanto en ramos como en arreglos, por lo que gran parte de los pedidos incluyen este tipo de flor.

Señaló que actualmente el ramo de 12 rosas tiene un costo de 200 pesos en papel celofán y 250 pesos en papel decorado, mientras que los arreglos van desde los 400 hasta los 600 pesos, dependiendo del tamaño y gusto del cliente.

Incremento en precios de flores para el Día de las Madres

Asimismo, reconoció que para este año los precios tuvieron un incremento de cerca del 10 por ciento debido al ajuste que realizan los proveedores por la temporada alta.

“La docena antes estaba en 150 pesos y ahorita subió a 200, una rosa sola estaba en 20 y ahora está en 25 pesos, esto porque nuestros proveedores también la suben por la fecha y nosotros tenemos que ajustar un poquito”, indicó.