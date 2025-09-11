Comisión de Energía avanza en proyecto de gas shale en México

El Diputado Federal Teo Kalionchiz anunció que ya se prepara el proyecto para detonar la explotación de gas shale en el país, con un beneficio directo para Coahuila, principalmente en la Región Centro, Carbonífera y Norte.

El legislador informó que durante esta semana se sostuvo la reunión de la Comisión de Energía, en la que se abordó el tema y se trabaja para definir el marco para el inicio del proyecto.

"Ya abordamos el plan de trabajo dentro de la Comisión de Energía, en donde se trataron temas trascendentales, entre ellos la nueva era del gas, con lo que se busca sustituir las antiguas plantas de combustóleo por las de gas natural, y avanzar en la explotación de gas shale".

La propuesta contempla esquemas de asociación en participación, además de la creación de un fideicomiso donde participen Pemex, la CFE y empresas privadas, señalando que el proyecto podría iniciar a finales de año.

El diputado reconoció que aún no se han discutido los impactos ambientales ni las reglas bajo las que operará la industria, sin embargo, dijo que son temas que se verán conforme avance el proceso, señalando la urgencia de que se inicie.

"No es un tema de que si el gobierno quiere o no, es algo necesario, se están consumiendo cantidades enormes de energía y si no iniciamos vamos a tener más apagones de los que se sufren actualmente".

Adelantó que la Comisión de Energía hará visitas y mesas de trabajo con la Secretaría de Energía para consolidar el proyecto, que además de reforzar el suministro nacional, traería empleos mejor pagados.