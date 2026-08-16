Prisión preventiva para Juan N por crueldad a perros en Castaños

Juan "N", señalado como presunto cuidador de los perros en el albergue de la Fundación Frichem, del municipio de Castaños, fue vinculado a proceso por los delitos de crueldad animal y violencia contra seres sintientes, además de que se le impuso prisión preventiva.

Será el próximo 19 de agosto cuando se reanude la audiencia para continuar con el proceso y determinar su situación jurídica.

Durante la primera audiencia inicial, el juez determinó imponer la prisión preventiva al imputado, mientras avanza el procedimiento por las condiciones en que fueron encontrados los 53 perros rescatados del albergue ubicado en Castaños.

Tuilzie Ibarra Vázquez, integrante de Lobita Dejando Huella, rescatista y coordinadora de Protección Animal en Frontera, informó que durante la audiencia se presentaron pruebas para acreditar el presunto maltrato y crueldad animal contra los perros.

"Sí, pues tuvimos el día de hoy (ayer) la audiencia inicial por el caso de los perritos rescatados en Frichem, 53 mascotas, las cuales, como bien ya sabemos, pues no estaban en las condiciones que deberían de haber estado", declaró.

Señaló que, al tratarse de una asociación civil registrada, debía cumplir con protocolos y requisitos de protección y cuidado de los animales.

Ibarra Vázquez acudió acompañada por abogados y respaldada por fundaciones dedicadas a la protección animal.

Al concluir la audiencia, afirmó que se entregaron las pruebas consideradas suficientes para demostrar que hubo maltrato y crueldad animal.

"Estamos contentos por este avance, la vinculación a proceso, era lo que queríamos y exigíamos", manifestó.

Agregó que el imputado permanecerá en prisión preventiva debido a la cantidad de animales involucrados y a las circunstancias relacionadas con el caso.

También hizo un llamado a las autoridades para investigar a quienes estuvieron al frente de la fundación y tenían responsabilidad sobre el cuidado de los animales.

Ibarra Vázquez sostuvo que quienes estaban a cargo debieron contar con supervisión y cumplir con protocolos de sanidad, además de atender las condiciones señaladas previamente por vecinos del municipio de Castaños.

Exigen que se gire una orden de aprehensión contra dueña

La rescatista pidió a las autoridades que se gire una orden de aprehensión contra la persona que, según señaló, estaba al frente de la fundación y tenía responsabilidad en el cuidado de los animales.

"Entonces hacemos un llamado para que se gire también, por supuesto, una orden de aprehensión preventiva, como es el caso de esta persona", expresó.

Afirmó que los animales recibían apoyo de la sociedad para solventar sus gastos y cubrir sus necesidades, por lo que consideró necesario que quienes tenían responsabilidad sobre ellos también enfrenten el proceso correspondiente.

Recordó que vecinos de Castaños ya habían solicitado anteriormente la intervención de las autoridades ante las condiciones en que se encontraban los perros, al señalar falta de agua y de elementos necesarios para su supervivencia, así como la presencia de enfermedades.

Dos involucradas en el caso de maltrato

Ibarra Vázquez señaló que, además del cuidador que ya se encuentra en prisión preventiva, existen otras dos personas relacionadas con la responsabilidad del albergue, aunque dijo desconocer sus nombres.

"Desconozco los nombres, solamente sé que son dos, y pues el cuidador es la persona que ya se encuentra en prisión preventiva", declaró.

Indicó que quienes estaban al frente de la asociación debían conocer los protocolos y obligaciones relacionados con el cuidado de los animales, al tratarse de seres sintientes.

La rescatista dijo desconocer si alguna de las personas señaladas continúa en la ciudad y explicó que actualmente las organizaciones y rescatistas se encuentran concentradas en la atención de los 52 perros que permanecen con vida, luego de la muerte de una de las cachorras rescatadas.