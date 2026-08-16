Especulan sobre oso tras muerte de perro en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un habitante de la colonia Nogalera de esta ciudad difundió a través de redes sociales imágenes de las condiciones en que encontró su vehículo durante las primeras horas de este sábado, además de mencionar la muerte de un perro propiedad de un vecino.

De acuerdo con el reporte ciudadano, el vehículo presentaba daños que presuntamente habrían sido ocasionados por un animal durante la madrugada, puesto que se encontraron huellas en el cofre delantero de la unidad.

El mismo habitante señaló que al revisar el área encontró sin vida a la mascota de uno de sus vecinos, situación que generó preocupación entre residentes del sector.

De manera preliminar, surgió la especulación de que un oso pudiera estar relacionado con los hechos, debido a la presencia de estos animales en algunas zonas del municipio.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre qué animal habría provocado los daños al vehículo ni sobre las circunstancias en que murió el perro.

Autoridades competentes no han informado oficialmente sobre la presencia de un oso en el sector ni han determinado qué animal estaría relacionado con estos hechos, por lo que se espera que se realice una revisión para esclarecer lo ocurrido.