Familia busca a Aline de la Rosa en Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, Coah.- A través de redes sociales se solicitó el apoyo de la comunidad para dar con el paradero de Aline De la Rosa Cisneros, habitante de la colonia 28 de Noviembre.

De acuerdo con la información difundida, la menor salió de su domicilio durante la noche, mientras su madre se encontraba trabajando.

Hasta el momento se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de salir de su vivienda, por lo que familiares pidieron a la ciudadanía permanecer atentos y aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

La familia pidió que cualquier dato sobre su posible ubicación sea comunicado de inmediato, con el propósito de contribuir a su pronta localización.

Para proporcionar información se encuentra disponible el número 866 261 3586, además de la opción de enviar un mensaje a través de redes sociales.

Se solicita a quienes cuenten con información que pueda ser útil comunicarse por las vías señaladas y evitar difundir datos no confirmados que puedan entorpecer la búsqueda.