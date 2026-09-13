Accidente en Nueva Rosita: Semovientes causan daños en carretera

NUEVA ROSITA, Coah.- Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana del municipio de Sabinas se movilizaron hasta la autopista Premier, a la altura del kilómetro 11 del tramo Nueva Rosita-Allende, tras registrarse un accidente provocado por semovientes que se encontraban en la vía.

En el lugar fue localizada una camioneta Jeep Patriot, color negro, con placas del estado de Texas, la cual presentaba daños derivados del accidente.

Los ocupantes del vehículo no fueron localizados en el sitio al momento de la llegada de los paramédicos, por lo que se presume que se retiraron del lugar para recibir atención médica.

De acuerdo con los datos recabados, la presencia de los animales en el tramo carretero habría sido la causa del accidente, situación que representa un riesgo para los automovilistas que circulan por esta vía.

Ante estos hechos, se hizo un llamado a los propietarios de animales para que los mantengan en áreas seguras y eviten que ingresen a las carreteras, donde pueden ocasionar accidentes. Asimismo, se destacó la importancia de mantener a los semovientes bajo resguardo, debido a que su presencia en los tramos carreteros puede poner en riesgo a los conductores, particularmente cuando se reduce la visibilidad.