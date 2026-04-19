Revisa CTM utilidades en 19 empresas

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Monclova mantiene en marcha el proceso de revisión de utilidades en 19 empresas con contrato colectivo, luego de que la totalidad de las compañías cumpliera en tiempo y forma con la entrega de sus carátulas fiscales.

El secretario general de la federación regional, Jorge Carlos Mata López, informó que actualmente se lleva a cabo un análisis técnico detallado de la información financiera presentada por las empresas, con el objetivo de asegurar que el reparto de utilidades se realice conforme a la ley y en beneficio de los trabajadores.

Para ello, se han integrado comisiones especializadas encargadas de revisar los datos fiscales, lo que permite dar certeza y transparencia al proceso que impacta directamente en los ingresos de miles de empleados en la región centro de Coahuila.

Las empresas tenían como fecha límite el pasado 10 de abril para cumplir con la entrega de sus carátulas fiscales, requisito que, según el dirigente sindical, fue atendido en su totalidad. Este cumplimiento, indicó que brinda condiciones de certeza jurídica tanto a los trabajadores como a las organizaciones sindicales, al contar con la información necesaria para verificar que el reparto de utilidades sea equitativo.

En paralelo a este proceso, la CTM también analiza los planteamientos que presentará ante autoridades de los tres niveles de gobierno, entre los que destaca la preocupación por el impacto de los impuestos en productos de la canasta básica, factor que continúa afectando el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

Mientras tanto, el organismo sindical continúa definiendo las actividades conmemorativas del Día del Trabajo, aunque el enfoque actual se mantiene en la revisión de utilidades y la defensa de los derechos laborales en la región.