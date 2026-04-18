Beneficia Estado con obras a 6 mil instituciones educativas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. — Durante su visita al municipio de Múzquiz, el secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que cerca de 6 mil instituciones, en todos los niveles educativos, han resultado beneficiadas con obras de infraestructura a través del ICIFED.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema educativo en la entidad mediante el Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa.

Garza Fishburn explicó que los avances se deben a la estrategia Impulso Educativo, instruida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la cual contempla diez prioridades fundamentales que deben atenderse en las comunidades escolares. Entre ellas, resaltó el bienestar y desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como eje central de las políticas educativas.

El secretario detalló que se han realizado diversas obras, como techumbres en regiones donde las inclemencias del tiempo lo requieren, además de reparaciones de bardas y otros elementos de infraestructura que se adaptan según las necesidades de cada plantel. Estas mejoras buscan garantizar espacios seguros y funcionales para la comunidad estudiantil.

Asimismo, reconoció el compromiso de maestras y maestros en retomar iniciativas que atienden aspectos básicos y esenciales del sector educativo. Entre ellos, mencionó los aprendizajes socioemocionales, la infraestructura escolar y la educación global, que forman parte de los temas prioritarios definidos por la administración estatal.

Finalmente, Garza Fishburn subrayó que el trabajo conjunto entre autoridades, docentes y comunidad educativa permitirá seguir abonando al desarrollo integral de los estudiantes. Con ello, se busca consolidar un sistema educativo más sólido y preparado para enfrentar los retos actuales y futuros en Coahuila.