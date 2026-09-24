CTM Monclova busca cubrir 80 vacantes en Equipos Mineros

La CTM Monclova mantiene abierta la bolsa de trabajo para cubrir las 80 vacantes de la empresa Equipos Mineros de Monclova (Equimin), luego de que alrededor de 40 personas acudieron este jueves a presentar su solicitud, por lo que aún falta personal para completar la plantilla requerida.

Carlos Mata López, dirigente de la CTM Monclova, informó que la empresa requiere 50 soldadores y 30 paileros ante la llegada de un nuevo pedido, con plazas de contratación inmediata y con la intención de que sean permanentes.

Señaló que los interesados todavía pueden acudir a las oficinas de la CTM, ubicadas en el Centro de Monclova, para entregar su documentación e iniciar el proceso de selección de las vacantes.

La dificultad para cubrir las vacantes de Equimin ocurre en un momento en que la industria metalmecánica de la región Centro enfrenta un déficit de trabajadores especializados, sobre todo en el área de soldadura y pailería.

Desde hace meses se han tenido problemas para cubrir las vacantes en el área de soldadura y pailería, además de pintura y blasteado, debido a que una gran parte de los trabajadores ha emigrado a otras ciudades y Estados Unidos, reduciendo la disponibilidad de mano de obra en la zona.

La falta de personal especializado representa una limitante para empresas que reciben nuevos pedidos, debido a que requieren trabajadores con experiencia y las habilidades técnicas específicas para atender sus procesos de producción.

En el caso de Equimin, las nuevas contrataciones están relacionadas con un pedido que obtuvo recientemente la empresa, que contempla mantener un crecimiento de operación, por lo que requieren cubrir las vacantes.