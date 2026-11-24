MONCLOVA, COAH. - Sin documentos migratorios que le permitan trabajar formalmente, Raúl Garcés Díaz, un cubano de 55 años, busca establecerse en Monclova y encontrar una oportunidad para comenzar de nuevo, luego de ser deportado de Estados Unidos.

El hombre llegó a México hace 11 meses, cuando fue trasladado desde territorio estadounidense hasta Tapachula, Chiapas, donde las autoridades lo dejaron en libertad y le permitieron decidir si permanecía en el país o continuaba su camino hacia otra nación.

Trayectoria migratoria de Raúl Garcés Díaz

Garcés Díaz relató que salió de Cuba en 2019 y desde entonces recorrió distintos países, entre ellos Guyana, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Honduras y Guatemala, antes de llegar a México. Explicó que ya estuvo en Estados Unidos, donde ganó un caso migratorio; sin embargo, posteriormente fue enviado a México.

Desde entonces, su principal dificultad ha sido conseguir documentos que le permitan incorporarse al mercado laboral. El cubano aseguró que cuenta con experiencia como soldador, albañil y electricista, oficios con los que considera que podría encontrar trabajo y sostenerse por cuenta propia.

No obstante, señaló que al solicitar empleo lo primero que le piden son documentos migratorios, requisito que hasta ahora no ha podido cumplir. "Sin papeles aquí no somos nadie", expresó al describir las dificultades que enfrenta para conseguir una oportunidad laboral.

A sus 55 años, dijo que no busca que le regalen una casa ni recibir dinero, sino contar con un documento que le permita solicitar trabajo y obtener ingresos mediante sus conocimientos y experiencia. Aunque por ahora contempla permanecer en Monclova, aclaró que su decisión dependerá de las oportunidades que encuentre.

Desafíos para encontrar empleo en Monclova

Si consigue empleo y condiciones para establecerse, se quedará; de lo contrario, tendrá que continuar su camino hacia otro lugar donde pueda trabajar. El migrante no tiene familiares en esta ciudad.

En Cuba dejó a dos hijos, además de su madre, una hermana y un hermano, mientras busca una alternativa para construir una vida estable fuera de su país.

Tras recibir alojamiento y atención en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos de Monclova, donde pudo bañarse y pasar la noche, tenía previsto acudir a la iglesia Verbo Encarnado, en Ciudad Frontera, para buscar orientación y apoyo mientras encuentra una oportunidad laboral.