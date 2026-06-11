SIMAS Monclova dona botes de basura a escuelas para cuidar el medio ambiente

Con el respaldo de empresas de la región y con la finalidad de fomentar el cuidado del medio ambiente desde las aulas, SIMAS reactivó el programa de donación de botes de basura en planteles educativos de ambos municipios.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Cultura del Agua, busca fortalecer las acciones de concientización entre estudiantes y prevenir problemas en la red de drenaje ocasionados por la acumulación de residuos sólidos en la vía pública.

Oscar Cadena, jefe del Departamento de Cultura del Agua, informó que la reactivación del programa se realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio. "Quisimos reactivar este programa para concientizar a la ciudadanía y sobre todo a los estudiantes para que nos ayuden con el buen manejo de los residuos que se desechan en las escuelas".

Las solicitudes surgieron directamente de los planteles educativos, donde los directivos presentaron oficios para solicitar el apoyo. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran universidades, facultades, secundarias y primarias de Monclova y Frontera.

Indicó que la respuesta del sector empresarial fue fundamental para concretar la entrega de los tambos, ya que compañías como Trinity, Quality, Ironcast, Maquinados MG, Pitco entre otros contribuyeron con donativos. Una de las principales preocupaciones es la cantidad de basura que es arrastrada durante las lluvias a las alcantarillas y líneas de drenaje, generando taponamientos y afectaciones en viviendas.