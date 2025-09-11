AHMSA se prepara para subastar sus activos en cumplimiento judicial

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) informa que el síndico de la quiebra, licenciado Víctor Manuel Aguilera Gómez, presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles, el avalúo de los activos de AHMSA y de Minera del Norte (MINOSA) así como la propuesta de bases para la subasta, ambos documentos ajustados conforme a las observaciones y precisiones requeridas por dicho órgano jurisdiccional.

Al dar cumplimiento a este importante paso, y previa autorización de la jueza Ruth Haggi García Huerta, se establecerá un marco confiable y jurídicamente válido para la posterior enajenación de los bienes, en beneficio de los acreedores reconocidos y con preferencia hacia los derechos laborales de los trabajadores, tal como lo establece la Ley.

Es ese sentido, a partir de hoy se abre la invitación a los inversionistas interesados en participar en el proceso de subasta, quienes podrán acceder a la información básica de AHMSA y MINOSA, así como realizar visitas a la planta y a las unidades mineras, a fin de evaluar la capacidad operativa, técnica y financiera de los activos y, en su oportunidad, presentar propuestas debidamente sustentadas.

AHMSA reafirma que el proceso concursal se desarrolla con orden y transparencia, bajo la conducción del síndico y la supervisión del juzgado. La empresa mantiene firme su compromiso con la legalidad y el cumplimiento de cada etapa del procedimiento.