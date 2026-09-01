Monclova: Cuota escolar condiciona inscripción de niño a secundaria

Una madre de familia denunció que, en la secundaria Carlos Espinoza Turno Matutino, en Monclova, condicionan la inscripción de su nieto al pago de la cuota escolar, pese a que actualmente enfrenta dificultades económicas.

La mujer, identificada como Yaz, explicó que su esposo perdió el empleo hace aproximadamente dos meses, luego de sufrir una lesión en un ojo. A sus 63 años, dijo, aún esperan que se resuelva el trámite relacionado con su pensión, por lo que atraviesan complicaciones económicas.

Señaló que actualmente ambos se hacen cargo de los gastos escolares de su nieto, cuya madre se los dejó a su cuidado. Para reducir gastos, indicó que han reciclado algunos cuadernos de ciclos anteriores.

Sin embargo, al acudir a la secundaria para entregar la documentación de ingreso, aseguró que no se la recibieron debido a que no había cubierto la cuota escolar. "Si no pago la cuota no queda el niño inscrito", relató la mujer, quien consideró injusto que el menor no pueda ser inscrito por esa situación.

Yaz Getz afirmó que está de acuerdo con apoyar mediante cuotas escolares cuando le es posible, aunque cuestionó que, a su consideración, no se han observado mejoras en el plantel. También aseguró que otros padres de familia que acudieron a entregar documentación fueron regresados por no llevar dinero para la cuota, por lo que consideró que la situación podría afectar a más familias con dificultades económicas.

La mujer pidió orientación para hacer llegar su inconformidad al gobernador de Coahuila o a la Secretaría de Educación Pública y encontrar una solución para que su nieto pueda ser inscrito.