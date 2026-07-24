Carlos Villarreal impulsa Cursos de Verano Monclova 2026 con gran participación

Monclova, Coah. - Con gran participación, concluyó la primera semana de los Cursos de Verano Monclova 2026, que impulsa el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, a través de los departamentos de Deportes, DIF Monclova, Bibliotecas, Casa de las Artes y Bomberos, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Como parte de las actividades, en Casa de las Artes se imparten talleres de artes visuales, paisajes y naturaleza con pasteles al óleo, retratos creativos con acuarela y lápices de colores, y gimnasia. A través del DIF Monclova, en Casa Meced se realizan juegos recreativos, actividades físicas, desarrollo de habilidades motrices, manualidades y pláticas para fomentar la salud y el desarrollo personal.

En los espacios deportivos se llevan a cabo actividades de fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, defensa personal, zumba y juegos recreativos. En las Bibliotecas Municipales se ofrecen actividades deportivas, recreativas y talleres complementarios. El área de Bomberos participa con actividades formativas que incluyen primeros auxilios y prevención. Los Cursos de Verano Monclova 2026 continuarán hasta el 7 de agosto.

"Estamos muy contentos de ver la gran participación que han tenido estos Cursos de Verano Monclova 2026. Queremos que nuestras niñas, niños y adolescentes disfruten sus vacaciones, aprendan nuevas habilidades, convivan y encuentren en estos espacios actividades que contribuyan a su desarrollo", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, las dependencias municipales y la ciudadanía para generar más espacios de convivencia, aprendizaje y desarrollo para las familias de Monclova.