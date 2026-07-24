Yuvisela Ramos denuncia irregularidades en atención veterinaria de su perro en Monclova

Yuvisela Ramos denunció presuntas irregularidades en la atención médica que recibió su perro Lobo, un husky que falleció tras ser atendido por un médico veterinario al que contactó mediante la página "Spa Blue" y que la recibió en el establecimiento conocido como "Croquetazo Monclova".

La afectada relató que decidió buscar una segunda opinión veterinaria al no observar mejoría en la salud de su mascota. Fue entonces cuando la nueva médico veterinaria le pidió los estudios clínicos que supuestamente se le habían practicado. "Mi veterinaria me dijo: 'Pídele los estudios que le hizo'. Primero pedimos los rayos X y luego los análisis de sangre. También nos pidió saber en qué laboratorio se habían realizado", narró.

De acuerdo con Ramos, el veterinario respondió que las pruebas se habían efectuado en el laboratorio Orión. Sin embargo, aseguró que la veterinaria que atendía a Lobo se comunicó directamente con dicho laboratorio y le informaron que no existía registro de muestras enviadas para el perro. "Nos dijeron que nunca habían llevado ninguna muestra para hacerle las pruebas", afirmó.

La propietaria señaló que inicialmente recibió documentos que aparentemente correspondían a los análisis de su mascota, pues contenían el nombre del perro y otros datos. No obstante, dijo que, tras ser cuestionado por su esposo, el veterinario reconoció mediante un mensaje que los resultados enviados pertenecían a otro paciente. "Nos dijo que se había equivocado, que no había mandado hacer las pruebas del perrito y que las que nos envió eran de otro perro. También dijo que nos devolvería 10 mil pesos, pero nosotros únicamente le habíamos entregado dos mil pesos para los estudios", declaró.

Ramos informó que la segunda veterinaria practicó nuevos análisis de sangre a Lobo, cuyos resultados mostraron un estado de salud crítico. "Me dijo que ya no había nada que hacer porque el perrito tenía muy pocas plaquetas", expresó.

El perro falleció un día después de que se le practicaran esos estudios.

Tras compartir su caso en redes sociales, Ramos afirmó que recibió mensajes de personas que aseguran haber tenido experiencias similares con el mismo profesionista. Sin embargo, indicó que esos testimonios corresponden a publicaciones de terceros y no forman parte de su denuncia.

Hasta el momento, el médico veterinario señalado no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por la propietaria del animal.