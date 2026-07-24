Comerciantes ambulantes no instalan sus puestos por lluvias en Zona Centro

El pronóstico de lluvias y los encharcamientos que persisten en calles de la Zona Centro provocaron que este viernes la mayoría de los comerciantes ambulantes no instalara sus puestos, ante el riesgo de sufrir pérdidas por daños en su mercancía.

José Velazco, comerciante de verduras, informó que las calles Miguel Blanco y Miguel Hidalgo son de las más afectadas por la acumulación de agua cada vez que se presentan precipitaciones. "Siempre que llueve sucede lo mismo. Hay ocasiones en que el agua llega hasta las banquetas", comentó.

Señaló que alrededor de 12 comerciantes se instalan habitualmente en ese sector, pero en esta ocasión la mayoría optó por no trabajar debido a las condiciones de las vialidades y al pronóstico de más lluvias.

La acumulación de agua volvió a afectar la actividad comercial en el primer cuadro de la ciudad, una situación que, según los propios vendedores, se repite cada vez que llueve. Solo unos cuantos comerciantes decidieron instalar sus puestos, algunos sobre las banquetas para evitar el agua estancada.

En contraste, quienes comercializan ropa, calzado y otros artículos susceptibles a la humedad prefirieron no colocarse para proteger sus productos. Velazco aseguró que las lluvias han provocado pérdidas económicas entre algunos vendedores, ya que la humedad ha dañado parte de la mercancía en ocasiones anteriores.