Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez visitan Monclova

El cantante Carlos Rivera y la conductora y actriz Cynthia Rodríguez fueron vistos en Monclova generando entusiasmo, y donde visitaron un conocido restaurante del bulevar Harold R. Pape.

De acuerdo con ciudadanos, la pareja también habría realizado una parada en Nadadores, donde compraron los tradicionales conos de leche y convivieron brevemente con habitantes, quienes aprovecharon para tomarse fotografías con ellos.

Su presencia en la región obedece a la boda del influencer originario de Monclova Un Tal Alfredo, evento social que se llevará a cabo en Cuatro Cienegas y que ha reunido a diversas personalidades.

En Monclova, Cynthia Rodríguez compartió en sus redes sociales parte de su recorrido por el bulevar Harold R. Pape, además de un desayuno en un reconocido restaurante de la ciudad junto a su esposo, lo que permitió a sus seguidores conocer detalles de su visita.

Previo a ello, ambos ya habían sido vistos en Cuatro Cienegas, donde han disfrutado del destino turístico, famoso por sus paisajes naturales y atractivo como uno de los Pueblos Mágicos más representativos de Coahuila.

La visita de Carlos Rivera no pasó desapercibida, ya que el intérprete, reconocido por su trayectoria en la música pop y teatro musical, así como por éxitos como "Recuérdame", suele generar gran cercanía con el público, lo que quedó reflejado en la respuesta de los habitantes que lograron verlo durante su paso por la región.