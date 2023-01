Deciden hoy futuro de Gerardo García

Hoy regresa ante el Juez el ex Alcalde de Monclova, Gerardo N. que es acusado de los delitos de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades en su modalidad de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocaciones de fondos en agravio del ayuntamiento.

También lee: Promete AHMSA devolver ahorro entre mañana y pasado

Así, que en unas horas se decide "la suerte" del ex mandatario municipal de Monclova, quien no la tiene fácil, luego que su homólogo, ex Alcalde de Parras, Ramiro N. se le dictó auto de formal prisión con la vinculación a proceso.

La causa penal que enfrenta Gerardo N, es la 27/2023 que realizó la Fiscalía Anticorrupción, por el expediente que tiene en su contra, la Auditoría Superior del Estado, por las denuncias en su contra

Cabe señalar que desde el año 2017, el último de su gestión administrativa como Presidente Municipal de Gerardo N; el Instituto Coahuilense a la Información que en ese entonces titulaba Jesús Homero Flores Mier quien hoy es el actual Fiscal Anticorrupción pidió la destitución de Gerardo, su tesorero De acuerdo con los datos que obran en la carpeta, esta indagatoria provendría de las denuncias por irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

Aquella determinación se hizo, luego de que momentos atrás ya se había apercibido a la Unidad de Transparencia; se había amonestado públicamente al alcalde y al tesorero; se multó al alcalde y tesorero con 150 salarios mínimos; y se amonestó al director de Obras Públicas (también ex Alcalde), por la falta de contratos, y en algunos casos sólo la falta de catálogos de conceptos que integran los contratos y no se entregaron.