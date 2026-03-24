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Coahuila

Realizan jornada de limpieza en hospital de Allende para mejorar espacios públicos

Buscan brindar un entorno más seguro, ordenado y saludable para pacientes y personal médico.

Por Alberto Ibarra Riojas - 24 marzo, 2026 - 03:28 p.m.
Realizan jornada de limpieza en hospital de Allende para mejorar espacios públicos
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      Allende, Coah. — Como parte de las acciones para mejorar las condiciones de los espacios públicos, se llevaron a cabo trabajos de limpieza en el Hospital General Dr. Jesús Lozano González, atendiendo una necesidad importante en esta área.

      Las labores se enfocaron en el retiro de basura y el mantenimiento del entorno, con el objetivo de brindar un espacio más limpio tanto para pacientes como para el personal que diariamente acude al lugar.

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      Acciones de limpieza en el hospital

      Usuarios del hospital señalaron que este tipo de acciones contribuyen a una mejor imagen y a condiciones más adecuadas en un sitio de alta afluencia, donde la limpieza es fundamental, además de favorecer un ambiente más seguro y ordenado.

      Impacto en la comunidad

      Con estos trabajos, se busca mantener en buen estado los espacios de uso común, promoviendo un entorno más saludable para la comunidad de Allende.

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