Realizan jornada de limpieza en hospital de Allende para mejorar espacios públicos

Allende, Coah. — Como parte de las acciones para mejorar las condiciones de los espacios públicos, se llevaron a cabo trabajos de limpieza en el Hospital General Dr. Jesús Lozano González, atendiendo una necesidad importante en esta área.

Las labores se enfocaron en el retiro de basura y el mantenimiento del entorno, con el objetivo de brindar un espacio más limpio tanto para pacientes como para el personal que diariamente acude al lugar.

Acciones de limpieza en el hospital

Usuarios del hospital señalaron que este tipo de acciones contribuyen a una mejor imagen y a condiciones más adecuadas en un sitio de alta afluencia, donde la limpieza es fundamental, además de favorecer un ambiente más seguro y ordenado.

Impacto en la comunidad

Con estos trabajos, se busca mantener en buen estado los espacios de uso común, promoviendo un entorno más saludable para la comunidad de Allende.