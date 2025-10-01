Delegado de la Fiscalía anuncia limpieza interna y transparencia

Miguel Ángel Medina, delegado de la Fiscalía, advirtió con firmeza que los señalamientos de corrupción o malos tratos difundidos en redes sociales no serán tolerados sin la debida investigación. "Es muy común que circulen acusaciones cuando los denunciantes no obtienen beneficios en sus casos. Nadie debe asumir que todo lo que se dice en redes es verdad. La persona que ´tira la piedra´ muchas veces ´esconde la mano´", señaló. El delegado aseguró que la Fiscalía continúa con un proceso de limpieza interna: "Hemos realizado cambios en varios ministerios públicos para evitar que se arraiguen en temas específicos. Vamos a seguir haciendo ajustes mientras sean necesarios para fortalecer el trabajo de la institución. La transparencia y la rendición de cuentas son prioridades". Sobre las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos de control, Medina afirmó: "Tenemos supervisión sobre algunos casos, pero corresponden a los órganos competentes. Si detectamos actos de corrupción o negligencia comprobada, no dudaremos en aplicar los cambios y despidos necesarios. Aquí la mano no tiembla: quien incumpla la ley enfrentará consecuencias". Con estas declaraciones, el delegado deja en claro que la Fiscalía avanza con firmeza en la depuración de sus ministerios públicos y que no habrá tolerancia ante irregularidades.