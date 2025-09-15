Delegado Fiscalía Región Centro niega actos de corrupción en devolución de bienes

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro rechazó que existan irregularidades en el manejo de bienes asegurados y aclaró que, hasta el momento, no han recibido solicitudes formales ni acreditaciones de propiedad que respalden una devolución.

El funcionario señaló que ha trabajado con el personal que le fue asignado, sin inconvenientes, y que su equipo es competente. No obstante, reconoció que el proceso de orden y limpieza administrativa lleva tiempo, pero que el propósito es consolidar una delegación actuante, capaz de aprovechar los nichos de oportunidad y garantizar a la población seguridad y justicia.

Respecto a las versiones difundidas en redes sociales sobre presuntos actos de corrupción vinculados a la devolución de bienes, explicó que no existe evidencia que las respalde:

"No nos han hecho ningún requerimiento formal para la devolución de inmuebles asegurados, mucho menos nos han acreditado la propiedad. Si alguien demuestra la propiedad de un bien bajo nuestra custodia, la Fiscalía no tiene por qué negarse a regresarlo", afirmó.

Agregó que quienes consideren haber sido afectados cuentan con instancias internas, como el Órgano Interno de Control, para presentar las denuncias correspondientes y dar seguimiento a cualquier investigación.

Sobre la cifra de 200 mil pesos, que presuntamente se habría solicitado para liberar bienes, el delegado insistió en que no hay pruebas:

"No puedo aceptar que con ligereza se difunda una acusación sin hechos comprobables. Aquí en Monclova trabajamos a la vista de todos, sin encubrir a nadie ni actuar con limitaciones", enfatizó.

El delegado reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener denuncias, se acerquen a la Fiscalía y se siga el cauce legal. Mientras tanto, aseguró que los bienes asegurados permanecerán bajo resguardo hasta que los propietarios acrediten legalmente su derecho de posesión.