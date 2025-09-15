José Luis N vinculado a proceso por violencia familiar tras incidente en carretera

José Luis N fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, luego de que el pasado 13 de septiembre su pareja sentimental, una mujer de 70 años de edad identificada como Delia N, se arrojara del vehículo en movimiento que él conducía, en un tramo de la carretera federal 57, a la altura de la colonia California.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:50 de la mañana cuando la pareja regresaba de la Clínica 7 del IMSS rumbo a Castaños. Según la denuncia de la víctima, el hombre se mostró molesto por no haber podido ingresar a ver a su hermano hospitalizado, lo que derivó en una fuerte discusión durante el trayecto. Delia declaró que José Luis comenzó a insultarla y posteriormente le dio un golpe en la boca. Cuando ella le pidió que detuviera el automóvil, él se negó, por lo que esperó a que redujera la velocidad para aventarse del coche en movimiento.

Tras la caída, una de las llantas del vehículo le pasó por encima de un tobillo, causándole lesiones. Afortunadamente, una patrulla circulaba detrás del automóvil y fue testigo del incidente, por lo que los elementos detuvieron de inmediato al presunto agresor.

Durante la audiencia inicial, José Luis N ejerció su derecho a declarar y negó haber golpeado a su pareja. Alegó que fue ella quien lo agredió primero y que lo amenazó con acusarlo falsamente. Afirmó que, tras verla arrojarse, detuvo la marcha y volvió para auxiliarla.

Sin embargo, el juez consideró que existían datos de prueba suficientes para presumir su probable responsabilidad, entre ellos el hematoma visible en el rostro de la mujer, por lo que fue vinculado a proceso. Como medida cautelar, se le ordenó no acercarse ni comunicarse con la víctima.

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, mismo que concluye el próximo 15 de noviembre. Tras finalizar la audiencia, se ordenó la libertad inmediata del imputado, quien enfrentará el proceso en libertad.