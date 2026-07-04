Inglaterra llega a Ciudad de México para enfrentar a México en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Nacional de Inglaterra arribó a la capital mexicana para encarar su crucial compromiso frente a la Selección de México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El representativo europeo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bajo un riguroso operativo de seguridad, antes de trasladarse de inmediato a su hotel de concentración al sur de la metrópoli, donde ya los esperaban decenas de aficionados y medios de comunicación internacionales de cara a uno de los encuentros más atractivos de las llaves eliminatorias del torneo.

La llegada de Inglaterra a México

El conjunto británico llega a esta instancia de eliminación directa tras avanzar de manera sólida en la fase de grupos, mostrando un despliegue táctico agresivo que los coloca como serios aspirantes al campeonato. El cuerpo técnico comandado por el estratega inglés buscará mitigar el factor de la altitud y las condiciones climáticas de la Ciudad de México mediante sesiones de acondicionamiento físico programadas en los próximos días, conscientes de que el ambiente que se vivirá en las gradas del Estadio Azteca jugará un rol determinante a favor del equipo local.

Preparativos de la selección mexicana

Por su parte, el seleccionado mexicano mantiene una preparación intensa en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, motivados por el histórico respaldo de su afición en este Mundial. Los dirigidos por el cuadro técnico nacional esperan contrarrestar el poderío físico y el juego aéreo de los británicos mediante transiciones veloces y la contundencia de sus atacantes, en una reedición de choques mundiales históricos que paralizará al país. Las autoridades capitalinas estiman que el evento deportivo generará una enorme derrama económica y un despliegue de seguridad sin precedentes para garantizar el orden.