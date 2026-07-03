Carlos Villarreal invita a postular candidatos a la Presea Alonso de León 2026

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, convocó a la ciudadanía, instituciones y organizaciones a participar en la nominación de candidatos a la Presea Alonso de León 2026, el máximo reconocimiento que otorga el municipio.

El galardón distingue a personas cuya trayectoria y aportaciones en los ámbitos artístico, cultural, social, deportivo y académico han contribuido al desarrollo y prestigio de Monclova.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, mexicanas por nacimiento, originarias de Monclova o con al menos cinco años de residencia en el municipio, que sean postuladas por asociaciones civiles, instituciones educativas, organismos empresariales, dependencias públicas u organizaciones no gubernamentales.

La recepción de documentación se realizará del 1 al 24 de julio en el Museo Coahuila y Texas. La entrega de la presea está programada para el 12 de agosto, y los galardonados serán seleccionados por un jurado calificador integrado por diez personas.

En la edición 2025 fueron reconocidos Nora Leticia Rocha de la Cruz, por su trayectoria como atleta de alto rendimiento; la maestra Rosario Domínguez Gutiérrez, reconocida de manera póstuma por su legado en la enseñanza y la literatura; así como la Asociación de Scouts de México Grupo Monclova, por su labor en la formación de juventudes y promoción de valores.

El alcalde Carlos Villarreal invitó a instituciones, asociaciones y a la sociedad en general a postular a mujeres, hombres y organizaciones cuya trayectoria represente un ejemplo de compromiso y contribución al desarrollo del municipio.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y la sociedad para impulsar el talento local y fortalecer la participación ciudadana.