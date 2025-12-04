Demanda de gas LP se duplica en Coahuila por invierno

La entrada de los primeros frentes fríos en la región Centro provocó un incremento en el consumo de gas LP, al grado de que la demanda prácticamente se duplicó en los últimos días, donde se garantizó el abasto para la temporada invernal.

El repunte en las ventas inició desde el pasado mes de noviembre con la entrada de los primeros frentes fríos y la disminución considerable de temperatura. Durante las últimas semanas se tuvo un incremento del 70 % en las ventas, pero esta semana se duplicó la demanda de acuerdo a las cifras que se venían manejando en el mes de octubre.

El aumento se debe principalmente al uso de boiler, estufas y calentadores en los hogares, lo que disparan el consumo de gas, donde a pesar del repunte del consumo, se aseguró el abasto para la temporada invernal.

Actualmente se cuenta con un almacenamiento de entre 2 mil y 2 mil 500 litros para cubrir la demanda de la población sin ningún problema. En cuanto a los precios del gas, este se ha mantenido estable durante todo el año, con un precio que oscila en los 10 pesos el litro, con variaciones mínimas que la propia empresa absorbe.

Se espera que durante esta temporada el precio se mantenga, salvo a que el invierno en Estados Unidos se intensifique y afecte el flujo de gas hacia México, así como el costo en los próximos meses.