AHMSA deberá liquidar 1 mdp a ex obrero tras demanda judicial

El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) continúa revelando obligaciones pendientes que la empresa deberá cubrir como parte de su masa concursal. Esta vez, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles dejó asentado un adeudo laboral confirmado por más de un millón de pesos a favor de un extrabajador de la siderúrgica.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la constancia judicial, el Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Coahuila, con sede en Saltillo, informó al juzgado concursal sobre la existencia de un convenio firmado el 31 de octubre de 2023, dentro del expediente laboral 366/2025-II, promovido por Óscar Samuel Pineda Sandoval. En ese documento, AHMSA se obligó a pagar al trabajador la cantidad de $1,041,412.82 (un millón cuarenta y un mil cuatrocientos doce pesos con 82 centavos).

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Esta notificación implica que el adeudo queda formalmente reconocido dentro del concurso mercantil y deberá ser considerado en la prelación de pagos correspondiente, al tratarse de un crédito de naturaleza laboral, uno de los de mayor jerarquía en los procesos de insolvencia.