Largas filas y demoras en cruce E. Pass por falta de casetas

Tardan hasta 4 horas para cruzar a E. Pass

Las demoras se originan porque CBP mantiene solo dos casetas abiertas, lo que limita el flujo vehicular y genera embotellamientos.

EXZAEL BECERRIL / LA VOZ

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Conductores señalaron que desde el amanecer del domingo la fila para ingresar al Puente Uno alcanzaba varias cuadras, iniciando en la avenida López Mateos y prolongándose hasta la calle Tepic. "Tardamos más de tres horas para llegar a la caseta", comentaron usuarios.

¿Qué ocurrió?

Una situación similar se vivió en el Puente Dos, donde testimonios difundidos en redes sociales indicaron que la fila sobre el bulevar Fausto Z. Martínez se extendía hasta el monumento a Venustiano Carranza, avanzando con lentitud.

De acuerdo con los automovilistas, las demoras se originan porque CBP mantiene solo dos casetas abiertas, lo que limita el flujo vehicular y genera embotellamientos, incluso tras la reapertura de actividades del gobierno estadounidense.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Frente a este panorama, algunos usuarios sugirieron como alternativa el cruce por Ciudad Acuña–Del Río, donde, aunque persisten las filas, el tiempo de espera es significativamente menor, rondando los 60 minutos.