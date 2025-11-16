Casa Hogar Refugio y Esperanza promueve adopciones de adolescentes en Coahuila

Con el objetivo de brindar una nueva oportunidad de vida a adolescentes entre 10 y 18 años, la Casa Hogar Refugio y Esperanza, ubicada en Nueva Rosita, Coahuila, promueve activamente su adopción. La institución busca que estos jóvenes, muchos de ellos listos para integrarse a una familia, encuentren un entorno de cariño, protección y estabilidad. La directora, Claudia Hernández, subraya que el proceso es accesible y que el equipo está preparado para acompañar a los interesados en cada paso.

¿Qué desafíos enfrenta la adopción de adolescentes?

Aunque aún persiste una baja cultura de adopción hacia adolescentes, Hernández insiste en que estos jóvenes tienen mucho que ofrecer. "Ya están preparados para salir adelante, solo necesitan ese empujoncito", afirma. La Casa Hogar se encarga de canalizar a las familias con las autoridades correspondientes, brindando orientación y apoyo durante todo el proceso.

¿Cómo apoya la Casa Hogar a los jóvenes mayores de edad?

Además de fomentar la adopción, el albergue continúa respaldando a jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad. Actualmente, tres chicas mayores de 18 años siguen bajo el cuidado de la institución mientras cursan estudios universitarios en Derecho, Administración de Empresas y una próxima a ingresar a la universidad. "Creemos que la educación es su mejor futuro", señala la directora.

La formación integral es otro pilar de Refugio y Esperanza. Los adolescentes aprenden a ser autosuficientes mediante tareas cotidianas como cocinar, limpiar y colaborar en el mantenimiento del hogar. Este enfoque busca fortalecer su sentido de responsabilidad y fomentar valores que les permitan desenvolverse con éxito en la vida adulta.

"Es la edad más difícil, pero también la más bonita", concluye Hernández, convencida de que cada joven merece una oportunidad para sentirse querido y construir un futuro digno. La Casa Hogar Refugio y Esperanza no solo ofrece techo y alimento, sino también esperanza, educación y una familia por descubrir.