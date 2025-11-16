Laura Jiménez Gutiérrez destaca la clausura del taller de salud mental

MÚZQUIZ, COAH.- En un emotivo acto celebrado en las instalaciones del Palacio Municipal, se llevó a cabo la clausura del Taller Anual de Salud Mental para Funcionarios Municipales, iniciativa que ha marcado un precedente en la atención emocional de quienes integran el servicio público local. El taller fue impartido por el M.C. Óscar Luna Durán, Coordinador de Salud Municipal, quien durante varias jornadas compartió herramientas y estrategias para el fortalecimiento del bienestar psicológico en el entorno laboral.

¿Qué ocurrió?

La realización de estos talleres fue impulsada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien ha reiterado su compromiso con la salud emocional de los servidores públicos. Bajo su liderazgo, el municipio ha promovido espacios de formación continua que buscan mejorar la calidad del servicio y fomentar una cultura institucional más empática y solidaria.

Durante la ceremonia de clausura, la alcaldesa hizo entrega de un reconocimiento especial al M.C. Óscar Luna Durán, destacando su dedicación y profesionalismo al frente de esta iniciativa. "Su entrega ha sido clave para el éxito de este programa, que hoy nos permite contar con funcionarios más preparados y conscientes de la importancia de la salud mental", expresó Jiménez Gutiérrez ante los asistentes.

¿Cuál fue la respuesta de los participantes?

Los participantes del taller manifestaron su agradecimiento por la oportunidad de capacitarse en un tema de creciente relevancia. En nombre del grupo, se reconoció el esfuerzo de la administración municipal por brindar espacios de reflexión y aprendizaje que impactan positivamente en el desempeño laboral y en la atención ciudadana.

Con esta clausura, el municipio de Múzquiz reafirma su compromiso con el desarrollo integral de sus funcionarios, apostando por una gestión pública más humana, eficiente y cercana a las necesidades de la comunidad. La iniciativa se perfila como un modelo a seguir en otros municipios de la región.