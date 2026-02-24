Denuncian agresiones de José María Lara en Coahuila: padre de familia

Un padre de familia denunció públicamente una serie de agresiones, amenazas y hostigamiento derivados de un conflicto legal contra José María, propietario de la agencia "Viajes Lara". Según el testimonio, el conflicto inició tras el despido injustificado de varias empleadas, entre ellas su hija, Angélica Patricia, quienes interpusieron demandas laborales por falta de cotizaciones legales.

El denunciante señaló que, además del proceso laboral, existen al menos tres demandas adicionales por acoso sexual contra de Lara. De acuerdo con la declaración, el empresario presuntamente enviaba material explícito a sus trabajadoras a través de dispositivos móviles, casos que actualmente se encuentran en trámite ante los juzgados correspondientes y que se suman a una decena de quejas previas por comportamientos similares.

La tensión escaló recientemente durante una diligencia de la Fiscalía para entregar citatorios, momento en el que un trabajador vinculado a la contraparte habría intentado atacar con una navaja a los empleados de la nueva agencia de Angélica Patricia. El padre de la afectada relató que el rencor de Lara Moreno también responde a una cuestión de competencia comercial, ya que su hija ofrece asesorías gratuitas que anteriormente el empresario cobraba entre 150 y 300 pesos.

Finalmente, el entrevistado reafirmó su apoyo total a su hija, destacando que ella ha logrado establecer su propia oficina de manera independiente. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que se actúe con base en las evidencias presentadas, asegurando que no permitirá más actos de intimidación física o verbal contra su familia, tras haber intervenido ya en varias ocasiones para evitar agresiones directas.