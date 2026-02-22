Ex obrero de AHMSA protesta por justicia social en Monclova

Con una pancarta en las manos y el rostro marcado por años de trabajo en Altos Hornos de México (AHMSA), un ex obrero decidió subir al techo de una vivienda en Colinas de Santiago para hacerse notar durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Monclova, donde se realizó la entrega de las Viviendas del Bienestar.

Desde lo alto, a escasos metros del presídium, el hombre sostenía un mensaje claro y directo: "Los obreros de AHMSA queremos justicia social". Su figura destacaba sobre una de las casas en Colinas, mientras abajo se desarrollaba el acto oficial.

En tierra, algunos de sus compañeros habían ingresado a propiedad privada para colocar lonas y carteles sobre una barda recién edificada, justo cerca del lugar donde se hacía la entrega de las viviendas. Sin embargo, él optó por escalar más alto. Con gorra naranja, chamarra y pantalón de mezclilla, permanecía firme sobre el techo, mirando hacia el templete, esperando ser visto. No gritaba, no interrumpía el evento; su protesta era silenciosa, pero imposible de ignorar.

La escena resumía la desesperación de trabajadores que, tras años dedicados a la industria acerera, hoy siguen exigiendo justicia y respuestas ante la crisis que dejó a cientos de familias en incertidumbre. En medio de la celebración por nuevas viviendas, la voz de este ex obrero resonaba como un eco de las luchas pasadas y presentes de los trabajadores de AHMSA.

El evento de entrega de viviendas, que buscaba mejorar las condiciones de vida de muchas familias, se vio marcado por la presencia de quienes aún claman por sus derechos. La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser testigo de la protesta, se enfrenta a la necesidad de abordar las demandas de los ex obreros de AHMSA, quienes han sido parte fundamental de la historia industrial de la región.

La situación de los trabajadores de AHMSA es un reflejo de la crisis que ha afectado a la industria acerera en Monclova. La protesta, aunque silenciosa, destaca la urgencia de un diálogo entre las autoridades y los obreros, quienes buscan respuestas y soluciones a sus demandas de justicia social.