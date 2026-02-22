Congreso Distrital de Damas en Frontera: Un evento que impulsa la economía local

Frontera, Coah.- Con la participación de más de mil 500 mujeres provenientes de distintos municipios del estado, se llevó a cabo en Frontera el Congreso Distrital de Damas "Dunamis", organizado por las Asambleas de Dios en Coahuila. Este evento además de enaltecer los valores y el fortalecimiento de la mujer detonó la economía de Frontera y la Región Centro.

El encuentro tuvo como sede Frontera y se desarrolló durante tres días, reuniendo a mujeres comprometidas con la fe y el fortalecimiento espiritual.

Bajo el lema "Potencia, Capacidad y Fortaleza", el congreso ofreció conferencias impartidas por pastoras cristianas, centradas en la enseñanza bíblica y su impacto positivo en la sociedad. Se destacó el papel esencial de la mujer en la promoción de valores familiares, la unidad y la construcción de comunidades con principios sólidos, resaltando su influencia transformadora desde el hogar y la iglesia.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú acudió como invitada especial, donde recibió el reconocimiento de las organizadoras por la apertura y hospitalidad de la ciudad y municipio. Asimismo, la regidora de Asuntos Religiosos, Perla Ríos Alemán, trabajó en coordinación con la directora Sharon Sandoval para brindar respaldo logístico al evento.

También se contó con la presencia del licenciado Mario Hernández Gaona, director de vinculación del Congreso del Estado, quien transmitió un saludo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Gobierno Óscar Pimentel, reforzando la relevancia institucional del encuentro.

Este magno evento no solo fortaleció la fe y los valores, sino que también detonó la economía local y de la Región Centro de Coahuila, al registrar alta ocupación hotelera y una importante derrama económica, consolidando a Frontera como sede de grandes encuentros de impacto social y espiritual.