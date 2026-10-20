Inician demolición del histórico Cine Azteca en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Dio inicio la demolición total del edificio que albergó al tradicional Cine Azteca, emblemático recinto de entretenimiento familiar con cerca de 70 años de historia en Monclova, para dar paso a la construcción de un supermercado.

Historia del Cine Azteca

Ubicado en el número 311 de la calle Cuauhtémoc, en la histórica colonia El Pueblo, el inmueble abrió sus puertas entre finales de la década de 1950 y principios de los 60.

Durante sus primeras décadas se consolidó como el principal punto de reunión social y cultural del sector para la proyección de películas de la Época de Oro del cine mexicano y estrenos de Hollywood.

Entre 1999 y 2000, el recinto atravesó por una modernización integral al adaptarse como multisala bajo los nombres de Cineplex Azteca y, posteriormente, Río Cinemas Azteca.

Además de proyectar cine, el inmueble albergó puestas en escena teatrales de gran formato encabezadas por figuras nacionales como Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", con la obra 11 y 12, y Gonzalo Vega, con La señora presidenta.

Cierre y Demolición

Tras años de baja afluencia, desgaste operativo y la competencia de cadenas cinematográficas modernas, el cine cesó sus operaciones de manera definitiva el 18 de agosto de 2025.

Posterior al cierre, se llevó a cabo el desmantelamiento de pantallas, equipos y sillería, concluyendo la etapa física del inmueble con los trabajos actuales de maquinaria pesada para despejar el terreno.