Faustino Aguilar reporta tres bajas por dengue en la región Centro

La Secretaría de Salud únicamente tiene registrados tres decesos por dengue en la región Centro, sin que en estas cifras esté incluido el fallecimiento del maestro de Frontera, que ocurrió la semana pasada, ni el reciente caso registrado esta semana en la Clínica 7 del Seguro Social.

El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que hasta el momento no ha recibido información oficial sobre el deceso ocurrido en el Seguro Social, debido a que el fallecimiento se dio en una institución distinta.

Mencionó que no tienen conocimiento del deceso, ni del caso confirmado de dengue, ya que el instituto debe subirlo a la plataforma, para que se registre dentro de las estadísticas estatales. "Nosotros no tenemos información, como el caso se dio en otra institución, ellos tienen el expediente y en su momento nos van a pasar la información para revisar el caso y ver de qué se trató".

Mencionó que una vez que el expediente médico sea turnado a la Secretaría de Salud, se analizará el caso para determinar si el fallecimiento se dio a consecuencia de dengue o por algún otro motivo.

Señaló que en la región Centro solamente se tienen confirmadas tres muertes por dengue, sin que dentro de las estadísticas se incluya la muerte del docente de Frontera y ahora este que se acaba de registrar.

En cuanto al comportamiento del dengue en la región, el funcionario dijo que actualmente el panorama es estable, al señalar que la temporada invernal contribuye a una disminución en el número de casos registrados.

Actualmente se tienen 250 casos confirmados de dengue, y durante la última semana se redujo el número de casos sospechosos.