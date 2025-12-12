Sabinas se prepara para la Cabalgata Navideña: José Santos Palacios organiza el evento

SABINAS, COAH. - La ciudad de Sabinas, Coahuila se prepara para vivir nuevamente la tradicional Cabalgata Navideña, organizada por José Santos Palacios "Chito" con apoyo de la presidenta de la Asociación de Cabalgantes del Estado de Coahuila Sandra Valenciana Guerra, el próximo viernes 25 de diciembre de 2025. Este evento, con más de dos décadas de historia, se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas por la población, reuniendo a familias enteras en un ambiente festivo y de convivencia comunitaria.

En entrevista, los organizadores confirmaron que el recorrido dará inicio a las 9:00 de la mañana en la colonia Chapultepec, continuará a las 10:00 a.m. en la colonia Sarabia y a las 11:00 a.m. en la colonia Jorge B. Cuéllar, donde se realizarán dos posadas con actividades especiales. Durante cada parada, se ofrecerán dinámicas culturales y artísticas que buscan fortalecer la unión y el espíritu navideño entre los asistentes.

Uno de los momentos más significativos será la entrega de regalos a niñas y niños de las colonias participantes. Esta acción, encabezada por la organización del evento, tiene como propósito llevar alegría y esperanza a los más pequeños, reafirmando el compromiso de la cabalgata con la comunidad y con la preservación de valores de solidaridad y generosidad.

La jornada contará además con la participación de personajes navideños, música, juegos y presentaciones artísticas, que harán de cada parada un espacio de celebración y entretenimiento. Se espera la asistencia de cientos de familias locales y visitantes de otras regiones, quienes año con año se suman a esta tradición que ha trascendido fronteras.

La Cabalgata Navideña de Sabinas se proyecta como un evento de gran relevancia cultural y social, que no solo celebra la Navidad, sino que también fortalece la identidad comunitaria. La invitación está abierta para toda la población: este 25 de diciembre, la ciudad se llenará de luces, música y sonrisas, en una jornada que promete ser inolvidable para quienes participen.