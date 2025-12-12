Mujer pierde la batalla contra dengue severo

Deficiencias en la atención médica en la Clínica 7 del Seguro Social complican el estado de salud de Yadira Chávez, de 50 años, quien falleció el pasado jueves a causa de dengue severo o hemorrágico, que representa un nuevo deceso por esta enfermedad en la región Centro.

La paciente, originaria de la colonia Obrera Segundo Sector, se suma a la creciente lista de víctimas que han perdido durante este año.

De acuerdo con su hija Jennifer, la enfermedad avanzó rápidamente, en donde su madre acudió a consultar el jueves de la semana pasada tras presentar síntomas como fiebre y dolor corporal, así como hemoglobina baja.

Sin embargo, tras ser valorada se envió a su madre a casa con la indicación de regresar si presentaba signos de alarma, pero su condición se agravó en pocas horas.

El sábado pasado ingresó su madre a urgencias en la Clínica 7 en estado crítico, a pesar de esto enfrentó retrasos en la atención, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y las transfusiones que se requerían.

La familia no logró encontrar donadores a tiempo y también enfrentó negativas iniciales para obtener un vale de sangre. "La sangre se necesitaba desde ayer, pero no se puso a tiempo", lamentó la hija de la paciente.

Parte del retraso de la atención se debe a que su madre era paciente de hemodiálisis y le daban preferencia a otros pacientes, a esto se sumó que en el hospital no contaban con servicio de hemodiálisis por los trabajos de remodelación que se llevan en el hospital, lo que impidió que Yadira continuara su tratamiento renal, ocasionando la acumulación de medicamento y toxinas en su cuerpo.

La familia también enfrentó obstáculos para lograr que Yadira fuera trasladada a terapia intensiva. Según el testimonio, un médico interno les informó que no sería recibida por su condición renal, aun cuando su salud se deterioraba rápidamente.

El acta de defunción confirmó dengue severo, así como acidosis como causas principales del fallecimiento.