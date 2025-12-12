Sebastián García de Monclova recibe el Premio Estatal del Deporte 2025

Monclova, Coah.- En un hecho que llena de orgullo a Monclova, el arquero monclovense Sebastián García Flores fue reconocido como ganador del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 en la categoría Atleta Absoluto. En la ceremonia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a la que asistió el alcalde Carlos Villarreal, el munícipe destacó que este logro refleja el talento, la disciplina y el trabajo en equipo para fortalecer el deporte en la ciudad y en todo el estado.

Durante el evento, también fue reconocida la monclovense Susana García Flores, quien obtuvo el premio en la categoría Atleta Infantil-Juvenil Convencional o Adaptado, consolidando a Monclova como una de las ciudades con mayor proyección deportiva de Coahuila, al recibir dos de los seis reconocimientos estatales otorgados este año.

Sebastián García Flores tuvo un 2025 destacado a nivel internacional, con resultados como la medalla de plata individual en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Central Florida, Estados Unidos; plata en equipos mixtos en los Juegos Mundiales de Chengdu, China; y bronce en equipos mixtos en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco celebrado en Gwangju, Corea del Sur.

Por su parte, Susana García Flores fue reconocida por su sobresaliente desempeño en tiro con arco, convirtiéndose en un ejemplo de esfuerzo, constancia y disciplina para niñas, niños y jóvenes que inician su camino en el deporte.

El gobernador Manolo Jiménez destacó que estos reconocimientos son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Municipio, las familias y la comunidad deportiva.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal señaló que este reconocimiento a los atletas monclovenses es un impulso para seguir haciendo equipo en apoyo al deporte. "Que dos de los seis premios estatales sean para Monclova habla del talento que tenemos en nuestra ciudad. Seguiremos impulsando el deporte como una herramienta de formación, disciplina y oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura deportiva, apoyar a las y los atletas y seguir generando condiciones para que el talento monclovense continúe destacando a nivel estatal, nacional e internacional.