Cargill y Grupo Afirme respaldan venta de AHMSA en Monclova

Los principales acreedores de Altos Hornos de México, Cargill y Grupo Afirme, ya dieron su visto bueno para la venta de la siderúrgica, incluso financiarán la promoción internacional de la siderúrgica para atraer nuevos inversionistas y concretar una operación "segura y al mejor precio".

Lo anterior lo dio a conocer Julián Torres Ávila, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, tras sostener una reunión con autoridades federales relacionadas con el proceso mercantil de la acerera.

El representante de los trabajadores informó que en el encuentro participaron el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López; la procuradora fiscal de la Federación, Gricel Galeano, así como el procurador general de la Profedet, Plácido Morales Vázquez.

Torres Ávila señaló que los trabajadores acudieron a solicitar información de primera mano ante la incertidumbre y desesperación que existe por la lentitud del proceso. "El día de hoy tuvimos la reunión en la que nos recalcan que el proceso va de acuerdo a la ley, y la juez está trabajando minuciosamente para no cometer errores que después puedan derivar en impugnaciones".

Sin embargo, señaló que dentro de la reunión se les informó sobre la postura asumida por los acreedores de mayor peso dentro del concurso mercantil como Cargill y Grupo Afirme, quienes están de acuerdo con la venta de la empresa. "Lo que sí nos dijeron, y por lo tanto es muy importante, es que ya los acreedores más importantes como son Cargill y Afirme ya están de acuerdo en que la empresa se venda", indicó.

Incluso, mencionó que ambas firmas manifestaron la intensión de contratar un despacho especializado para promocionar a Altos Hornos de México a nivel internacional y buscar posibles compradores fuera de México. "Ellos mismos se van a encargar de pagar ese despacho para que se promocione la empresa afuera de aquí de nuestro país y que tenga una venta segura y sobre todo a buen precio", indicó.

Para los trabajadores, dijo, este posicionamiento representa un avance importante dentro del proceso, al considerar que existe ya una coincidencia entre los principales acreedores para concretar la venta de la siderúrgica y reactivar sus operaciones.