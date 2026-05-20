IMSS contrata 34 médicos especialistas en Monclova: mejora atención

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila logró cubrir 34 plazas de médicos especialistas en Monclova, como parte de un proceso de reclutamiento que permitió la contratación de 420 profesionales de la salud.

A través de un comunicado, la institución informó que esta cifra representa más del 100 por ciento de las plazas vacantes proyectadas para este año, posicionando a Coahuila entre las cinco delegaciones con mayor número de contrataciones de especialistas a nivel nacional.

Los médicos contratados fueron distribuidos en distintas regiones del estado, destacando la asignación de 149 especialistas en Saltillo, 134 en Torreón, 43 en Ciudad Acuña, 34 en Monclova, 31 en Sabinas, 26 en Piedras Negras y tres en Parras de la Fuente.

El IMSS subrayó que la contratación de personal especializado es una labor continua y no se limita a un solo periodo anual, con el objetivo de fortalecer la atención médica en todas las unidades y garantizar servicios oportunos y de calidad a la población derechohabiente.

Con estas acciones, la institución refrenda su compromiso de ampliar la cobertura médica y responder a la demanda de atención especializada en la entidad.