Peligro en la Zona Centro: Vecinos alertan sobre agresiones de perros callejeros

Vecinos de la calle Hinojosa, en la Zona Centro, denunciaron la presencia de una jauría de perros callejeros que han provocado al menos ocho ataques con mordeduras e intentado agredir a otras 20 personas, incluyendo niños y adultos mayores.

Moisés Hernández, gestor social y representante de los afectados, explicó que el problema se concentra frente a la Casa de las Artes, donde transitan diariamente familias y estudiantes.

"Ya la gente se acostumbró a caminar con palos y piedras. Estos perros son callejeros, de razas mezcladas, y ya han mordido a varias personas", señaló.

La denuncia formal fue presentada por la señora Carmen, habitante del sector, quien contó con el respaldo de alrededor de 24 vecinos que firmaron para exigir a las autoridades el retiro de los animales de la vía pública.

Según Hernández, aunque los perros vagan por la calle, tendrían dueños identificables, por lo que piden conocer sus nombres para hacerlos responsables.

Uno de los casos más graves ocurrió hace apenas cuatro días, cuando un adulto mayor de 95 años fue mordido y tuvo que recibir tratamiento médico. La situación ha generado temor entre quienes transitan la zona, ya que el riesgo de ataques es constante.

Los vecinos reiteraron su llamado a las autoridades municipales para que actúen de manera inmediata, tanto para garantizar la seguridad de los peatones como para aplicar la reglamentación correspondiente a los propietarios de los animales.

Otro ataque en la Rogelio Montemayor

Por otro lado, habitantes de la colonia Rogelio Montemayor denunciaron que un taller mecánico de la zona mantiene una jauría que ha provocado múltiples ataques a vecinos, incluyendo a una mujer que recientemente fue mordida en las piernas y tuvo que recibir atención médica.

El denunciante señaló que, al confrontar al propietario y su esposa, estos aseguraron que los animales no son suyos y que no pueden responsabilizarse cada vez que muerden a alguien, pese a que existen antecedentes de ataques a niños.

Vecinos reprocharon que, mientras algunos ciudadanos rescatan y cuidan perros de manera responsable, en este caso los animales permanecen día y noche en el lugar sin control, representando un riesgo constante para quienes transitan por la zona.