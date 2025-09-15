Abren anexo a un lado del ICC y CAM

Padres de familia, vecinos y autoridades educativas del Instituto Central Coahuila (ICC) y del CAM No. 13 denunciaron la apertura ilegal de un anexo para atención de adicciones y alcoholismo en la colonia La Loma, sobre la calle Chopo esquina con Morelos, a escasos metros de ambos planteles educativos.

El director del ICC, licenciado Samuel Hernández González, confirmó en un oficio que se solicita la intervención de las instancias competentes para evitar la operación del centro, el cual –aseguran– no cumple con los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y seguridad para este tipo de instalaciones.

En el oficio, el plantel educativo señala que la apertura de este lugar "afecta la dinámica de seguridad implementada en la escuela y en el CAM No. 13", donde se atiende a niños con condiciones como espectro autista, síndrome de Down y discapacidades físico-motoras.

Por su parte, vecinos de la colonia La Loma comenzaron una recolección de firmas para respaldar su rechazo al centro de rehabilitación. Argumentan que la instalación de este tipo de anexos en una zona residencial y escolar vulnera la tranquilidad de familias con niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.

"En múltiples ocasiones hemos sufrido robos en nuestros domicilios y consideramos que no es correcto que se autorice la apertura de este centro por la ubicación y por la presencia de instituciones educativas; nuestra prioridad es la seguridad de nuestros infantes y adultos mayores", expone el documento firmado por colonos.

Los inconformes reiteraron mediante un oficio que hicieron público que no se otorguen los permisos de operación, al tiempo que solicitaron mayor vigilancia en el sector para proteger la integridad y tranquilidad de la comunidad.