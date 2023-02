Denuncia mujer abuso de autoridad

MONCLOVA., COAH.-Norma Leticia Flores, habitante de la colonia Colinas de Santiago, denunció el supuesto abuso de autoridad que sufrió su hermano de 30 años de edad, quien supuestamente fue sacado de su casa por los elementos de la unidad 1024 a cargo de una oficial con la que han tenido ya varios problemas desde hace más de 4 años.

Norma señaló que la oficial de seguridad pública en varias ocasiones a enviado detener a su hermano, razón por la que en una incluso se fueron a juicio debido a que la elemento lo acusó de haberle robado un teléfono a su hija con lujo de violencia, sin embargo el juez desestimó las pruebas, dejando en libertad a su hermano.

Dijo que de nueva cuenta ayer lunes, su hermano se encontraba en la puerta de entrada de su hogar en Colinas de Santiago y al pasar por ahí la oficial en la unidad 1024 ordenó que lo sacaran de su casa y lo llevaran detenido porque supuestamente estaba alterado el orden público, lo cual aseguró la señora Nora que era mentira.

Ahorita llegamos mi madre Guadalupe Orozco Cárdenas y yo al Ministerio Público porque a las 11 de la mañana lo pusieron a disposición, nos piden 620 pesos para liberarlo pero mi madre se dedica a empacar y no fue a trabajar por que se sintió mal por el susto que le causaron los elementos, por lo que no contamos con el dinero para liberar a mi hermano.

Las afectadas comentaron que cuando su hermano era llevado en la patrulla, se dieron cuenta que iba a golpeado y por más que solicitaron un permiso para verlo, este les fue negado, por lo que hicieron pública su denuncia y acudirán a Derechos Humanos para levantar una denuncia de esta situación.

"No entendemos porque la ella la trae con mi hermano, nosotros estamos conscientes que él tiene un problema de adicción e incluso estábamos por ingresarlo a un anexo pero no sabemos cuándo lo van a dejar en libertad y como estará él, pues no nos dejan verlo y sabemos que puede estar golpeado, por lo que los hago responsables de lo que le suceda".